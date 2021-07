Giochi PC gratis da scaricare: un nuovo regalo su Epic Games Store

Come ogni giovedì Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC da scaricare, avete tempo una settimana per aggiungerlo al vostro account, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo.

Questa settimana il gioco in regalo è The Spectrum Retreat gratis su Epic Games Store, un rompicapo con elementi strategici e avventurosi che si distingue per uno stile estetico molto accattivante:

The Spectrum Retreat è un complesso gioco di rompicapi in prima persona ambientato in un futuro prossimo. Ti svegli all'hotel The Penrose, un pacifico seppur inquietante rifugio dal mondo esterno. In quanto ospite importante, la tua esistenza si fonde con i corridori e le camere di questo luogo.

Fino alle 16:59 di oggi (giovedì 1 luglio) potete scaricare gratis Horizon Chase Turbo e Sonic Mania, dalle 17.00 in punto i due giochi citati verranno sostituiti da The Spectrum Retreat e non è escluso che Epic possa avere almeno una seconda sorpresa in vista, dal momento che spesso vengono aggiunti due giochi alla lineup settimanale anzichè un solo titolo.

Ricordatevi che una volta riscattati i giochi gratis dell'Epic Games Store saranno vostri per sempre, non si tratta quindi di regali a tempo o di versioni di prova ma di giochi completi gratis da scaricare a costo zero.