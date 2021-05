Giochi PC gratis da scaricare: nuovo regalo oggi su Epic Games Store

Anche questa settimana l'Epic Games Store è in vena di regali e dalle 17:00 di oggi pomeriggio (giovedì 20 maggio) il negozio digitale di Epic Games offrirà un nuovo gioco gratis per PC, scaricabile liberamente per una settimana e poi utilizzabile per sempre senza limitazioni di alcun tipo.

Il gioco di questa settimana è però ancora avvolto nel mistero, al contrario di quanto accade regolarmente, Epic non ha voluto annunciare il gioco gratis in anticipo, il nome verrà rivelato solamente alle 17:00 quando sarà reso disponibile per il download gratuito.

Secondo um rumor emerso nelle scorse ore, Epic Games regalerà NBA 2K21 questa settimana, il gioco di basket di 2K Games sarà gratis da oggi e fino alle 17:00 del 27 maggio, una volta aggiunto alla libreria sarà vostro per sempre. Sarebbe certamente un bel regalo per tutti gli appassionati di questa disciplina dal momento che parliamo di una delle serie sportive più acclamate e vendute di sempre.

Ne sapremo di più nel pomeriggio, nel frattempo ricordatevi che avete tempo fino alle 17:00 di oggi per riscattare The Lion's Song, trascorso questo orario il gioco tornerà ad essere a pagamento. Vi piacerebbe vedere NBA 2K21 gratis su Epic Games Store o preferireste un gioco diverso?