Giochi PC gratis da scaricare: nuovo regalo da oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games Store si aggiorna con un nuovo gioco gratis per tutti. Dalle 17:00 di oggi pomeriggio potete procedere con il download gratuito di un gioco per PC, ecco di cosa si tratta e quanto tempo avete per scaricarlo.

Il nuovo gioco gratis su Epic Games Store è Doors - Paradox, titolo che gli autori definiscono con queste parole: "un gioco rilassante! Fatti strada attraverso una varietà di diorami 3D realizzati a mano, cerca oggetti utili, trova indizi nascosti e risolvi una serie di divertenti enigmi! Lasciati trasportare da questa misteriosa avventura ricca di caos, ordine ed elementi surreali."

Un titolo sicuramente non per tutti ma che non deluderà coloro che sono alla ricerca di enigmi e rompicapo da risolvere. Doors - Paradox è gratis dalle 17:00 di oggi giovedì primo febbraio e fino alla stessa ora di giovedì 8 febbraio mentre fino alle 16:59 di oggi pomeriggio potete scaricare Infinifactory gratis da Epic Games Store, avete ancora poche ore per aggiungerlo alla libreria giochi.

Ricordiamo che i giochi gratis scaricati da Epic Games Store restano vostri per sempre a patto di riscattarli nella settimana di riferimento, nel caso di Doors - Paradox quindi fino al prossimo 8 febbraio. Una volta aggiunti alla libreria potrete utilizzarli senza nessuna limitazione temporale o contenutistica, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.