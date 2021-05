Giochi PC Gratis: SEGA e Relic regalano un kolossal strategico su Steam

Premuratisi di annunciare il nuovo gioco di Sonic in arrivo nel 2022 e la remaster di Sonic Colors, le alte sfere di SEGA volgono lo sguardo in direzione dell'utenza PC per invitare tutti gli appassionati di simulazioni belliche a riscattare gratis su Steam un kolossal strategico di Relic.

La nuova promozione lanciata dal publisher giapponese coinvolge infatti Company of Heroes 2, il capolavoro RTS di Relic Entertainment. Diversamente da quanto accaduto negli scorsi anni con le offerte analoghe lanciate da SEGA, stavolta l'editore nipponico consente ai fan del genere di ricevere in via del tutto gratuita anche l'espansione Offensiva delle Ardenne, un contenuto aggiuntivo che introduce tre compagnie inedite, ciascuna con i propri ufficiali e stili di gioco.

Sia Company of Heroes 2 che l'espansione sull'Offensiva delle Ardenne possono essere riscattati gratis sul negozio digitale di Valve fino alle ore 19:00 italiane del 31 maggio 2021: una volta provveduto a completare le operazioni per riscattare il gioco e il DLC, entrambi saranno vostri per sempre.

A chi ci si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Company of Heroes 2 catapulta i giocatori nel 1941 per fargli sperimentare gli orrori della campagna di Russia e consentirgli di prendere parte alle spaventose battaglie tra le truppe sovietiche e i soldati nazosti delle forze d'invasione del Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale.