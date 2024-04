Giochi PC gratis: questa settimana andiamo a caccia di streghe su Epic Games Store

Epic Games Store continua a regalare nuovi giochi gratis per PC e anche questa settimana, a partire dalle 17:00 di giovedì 18 aprile, potrete scaricare due nuovi giochi a costo zero, vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria.

Il primo gioco gratis è The Big Con, che gli autori descrivono con queste parole "Fatti strada attraverso l'America degli anni '90 nei panni di un'adolescente truffatrice in un'avventura di crimini! Gioca nei panni di Ali, una liceale che abbandona il campo della banda per intraprendere un viaggio in macchina attraverso il paese per salvare il videonoleggio di famiglia."

Anche Town of Salem 2 è gratis su Epic Games Store, in questo caso ci troviamo di fronte ad un mix tra GDR e avventura con uno stile grafico vivace e colorato e una storia a base di streghe e vampiri.

Questi due giochi sono disponibili dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alla stessa ora di giovedì 25 aprile. Fino alle 16:59 siete ancora in tempo per scaricare Ghostrunner gratis, ibrido tra running game e hack n slash con ambientazione cyberpunk. Tutti i giochi gratis su Epic Games Store resteranno vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria, dunque non perdete l'occasione di fare scorta di nuovi giochi.