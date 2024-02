Giochi PC gratis: questa settimana Epic Games Store regala un gioco... Super!

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC da scaricare, a partire dalle 17:00 di oggi pomeriggio e disponibile per il download fino alla stessa ora di giovedì 29 febbraio.

Parliamo di Super Meat Boy Forever gratis per PC, descritto dagli sviluppatori con questa sinossi:"La sfida di Super Meat Boy ritorna su Super Meat Boy Forever! I livelli sono brutali e la morte è inevitabile. I giocatori corrono, saltano, tirano pugni e calci in luoghi familiari e nuovi mondi godendosi un'avventura pensata per il grande schermo."

Super Meat Boy Forever è un platform running 2D velocissimo e cattivissimo, un classico arcade "al pixel" dove la precisione millimetrica è fondamentale per sopravvivere. Un regalo interessante considerando anche il prezzo di listino normalmente fissato a 15,99 euro e da oggi gratis per una intera settimana: una volta aggiunto alla libreria giochi, Super Meat Boy Forever resterà vostro per sempre come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato e potrete quindi utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di nessun tipo.

Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio siete ancora in tempo per scaricare gratis Dakar Desert Rally, il gioco resterà disponibile per il download ancora per poche ore prima di essere sostituito da Super Meat Boy Forever come gioco gratis della settimana.