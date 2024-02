Giochi PC gratis: settimana ricca, Epic Games Store regala due nuovi giochi

Da oggi e fino al 15 febbraio, Epic Games Store regala due nuovi giochi gratis per PC da scaricare a costo zero, entrambi resteranno vostri per sempre una volta riscattati e aggiunti alla libreria, utilizzabili senza limitazioni come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Il primo gioco gratis è Doki Doki Literature Club Plus!, visual novel/GDR dalle tinte horror come svelato dalla sinossi "Benvenuto nel club! Scrivete poesie per la vostra amata e sperimentate il terrore delle storie d'amore tar i banchi di scuola in un racconto horror psicologico acclamato dalla critica."

Il secondo gioco gratis è Lost Castle, un action RPG fantasy con elementi beat em up e Roguelike, con dungeon casuali affrontabili fino ad un massimo di quattro giocatori in locale e online.

Entrambi i giochi sono disponibili per il download gratis dalle 17:00 di oggi pomeriggio (giovedì 8 febbraio) e fino alle 16:59 del 15 febbraio 2024. Avete ancora poche ore di tempo per scaricare il rompicapo Doors Paradox, vi consigliamo di aggiungerlo al vostro catalogo giochi prima che sia troppo tardi.

Epic Games Store continua a regalare uno o due nuovi giochi ogni settimana, negli ultimi tempi mancano i grandi blockbuster ma in ogni caso il livello medio dei singoli titoli offerti resta sicuramente elevato.