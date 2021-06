Giochi PC gratis: Sonic Mania e Horizon Chase Turbo in regalo oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games Store si aggiorna con nuovi giochi gratis e questa settimana l'offerta è davvero molto interessante sopratutto per i nostalgici, che potranno scaricare a costo zero due giochi dal sapore (e dallo stile) a 16-bit.

Fino alle 17:00 resteranno ancora disponibili Overcooked! 2 e Hell is Other Demons, allo scadere dell'orario indicato i due giochi verranno sostituiti da Sonic Mania e Horizon Chase Turbo, quest'ultimo un racing arcade in stile OutRun di SEGA con grafica rètro.

Sonic Mania

Un gioco di piattaforme 2D (grafica HD a 60fps) ispirato a Sonic, Sonic 2, Sonic 3, Sonick & Knuckles e Sonic CD, ovvero l'epoca d'oro dei platform di Sonic, usciti su Mega Drive tra il 1991 e il 1995.



Horizon Chase Turbo

Un racing arcade che si ispira ai classici anni '80 e '90 come OutRun, Top Gear e Rush, proponendo corse senza limiti e divertimento infinito.

Potete scaricare gratis Horizon Chase Turbo e Sonic Mania gratis su Epic Games Store a partire dalle 17:00, una volta aggiunti alla libreria i due giochi resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni di nessun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Una settimana decisamente ricca su Epic Games Store con due titoli che faranno sopratutto la gioia dei nostalgici.