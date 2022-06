Giochi PC Gratis, sorpresa: Robin Hood ruba ai ricchi per darci un nuovo regalo

La lista dei regali settimanali di Epic Games Store si arricchisce di un nuovo videogioco: l'elenco dei titoli da poter riscattare a zero euro dalle pagine del negozio digitale di Epic ha infatti ricevuto un importante aggiornamento che preannuncia l'arrivo di un recente PvPvE dedicato a Robin Hood.

Chi ci segue da diverso tempo avrà già intuito che ci riferiamo, ovviamente, a Hood Outlaws and Legends, l'ambizioso action multiplayer di Focus Entertainment e Sumo Newcastle che reinterpreta in reinterpreta la leggenda di Robin Hood per dare vita a una serie di battaglie cooperative e competitive.

La sezione di Epic Store dedicata ai videogiochi gratis ci informa che Hood Outlaws and Legends potrà essere scaricato in via del tutto gratuita a partire dalle ore 17:00 italiane di domani, giovedì 30 giugno. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Hood Outlaws and Legends.

Sempre a partire dal 30 giugno, e fino al pomeriggio di giovedì 7 luglio, sarà possibile riscattare una copia gratuita del GDR fantasy con visuale isometrica Geneforge 1 Mutagen e del gioco di ruolo tattico a tinte roguelike Iratus Lord of the Dead. A chi ci segue, ricordiamo che da qui al pomeriggio di domani 30 giugno è ancora possibile aggiungere alla propria ludoteca digitale su Epic Store una copia gratis di due ulteriori giochi PC, il 'simulatore di officina' Car Mechanic Simulator 2018 e il board game interattivo A Game Of Thrones The Board Game Digital Edition.