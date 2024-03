Giochi PC Gratis: dallo spazio e ritorno con i regali Epic Store che 'rubano la scena'

Mentre online si discute del possibile arrivo di Steam ed Epic Store su Xbox Next ipotizzato da Phil Spencer, i curatori del negozio digitale di Epic Games stilano l'elenco dei nuovi videogiochi riscattabili gratuitamente su PC tra questa e la prossima settimana.

A partire da oggi, giovedì 28 marzo, il portale di Epic Store offre l'accesso gratuito a una copia PC di Islets, un action adventure 2D sviluppato da Kyle Thompson e prodotto dagli studi Armor Games. Il titolo ci immerge nelle atmosfere di un'esperienza metroidvania piena di isole da esplorare e di nemici da affrontare acquisendo tutta una serie di armi, abilità e potenziamenti unici, tramite i quali sbloccare l'accesso ad aree segrete della mappa e avere la meglio sui boss più temibili.

Senza nulla togliere a Islets, il piatto forte dell'offerta imbastita dai curatori di Epic Store è certamente rappresentata da The Outer Worlds Spacer's Choice Edition: il titolo, già offerto gratuitamente a Natale dai gestori del negozio digitale del publisher e sviluppatore americano, sarà disponibile a zero euro a partire dal pomeriggio di giovedì 4 aprile.

Si tratta della versione 'definitiva' del GDR sci-fi di Obsidian e Private Division, un'esperienza interattiva che ci porta a esplorare i pianeti alieni di Alcione in una commedia spaziale che riecheggia le atmosfere della serie di Fallout. Nel titolo trovano spazio anche le espansioni Pericolo su Gorgone e Assassinio su Eridano, oltre a tante altre migliorie grafiche e ottimizzazioni.

Sempre a partire dal 4 aprile sarà inoltre possibile riscattare una copia gratuita di Thief: come per la versione definitiva di The Outer Worlds, anche per il reboot della storica serie stealth basterà pazientare fino alle ore 16:00 di giovedì 4 aprile per poter integrare Thief nella propria ludoteca digitale su Epic Store.