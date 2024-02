Giochi PC Gratis su Steam: c'è un enorme editor di GDR in regalo, sbrigatevi a scaricarlo!

Mentre i Saldi di Need for Speed sfrecciano a tutto gas su Steam, gli appassionati di esperienze ruolistiche 'vecchia scuola' saranno felici di sapere che il negozio digitale di Valve offre in regalo uno dei più potenti editor per la creazione di giochi di ruolo.

La nuova iniziativa promozionale dello store videoludico più frequentato dai PC gamer (non ce ne vogliano i fan di GOG.com ed Epic Store) coinvolge infatti una delle versioni 'storiche' del più importante strumento per la creazione di giochi di ruolo.

Aprendo il client di Steam o accedendovi tramite browser con le credenziali del proprio account è infatti possibile riscattare in via del tutto gratuita una copia PC di RPG Maker XP, l'editor di giochi di ruolo in pixel art (sia 'all'occidentale' che JRPG) sviluppato da Gotcha Gotcha Games e prodotto da Kadokawa.

I potenti strumenti di sviluppo integrati in RPG Maker XP consentono agli appassionati di GDR 'vecchia scuola' di dare vita all'avventura fantasy dei propri sogni, il tutto attingendo a una pletora di funzionalità, contenuti e parametri totalmente customizzabili.

Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link per scaricare una copia PC gratis di RPG Maker XP su Steam, ma affrettatevi: l'offerta sarà disponibile fino alla sera di lunedì 19 febbraio. Per rimanere in tema di strumenti videoludici per creatori di contenuti, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro ultimo approfondimento che spiega qual è lo scopo di Roblox, la piattaforma social con milioni di giocatori.