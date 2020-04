Giochi PC gratis su Steam: il negozio digitale offre in regalo diversi titoli nel weekend

Attraverso il portale di Steam è possibile scaricare gratis diversi videogiochi nel corso di questo fine settimana. Nell'iniziativa rientra anche un'offerta speciale su alcuni DLC e delle promozioni "particolari" per un apprezzato titolo survival horror: scopriamo di cosa si tratta.

Nel momento in cui scriviamo, sulle pagine del negozio digitale di Valve sono attive diverse offerte che consentono agli appassionati di rimpolpare la propria ludoteca virtuale senza spendere nemmeno un euro.

I videogiochi che rientrano nell'iniziativa e che, conseguentemente, possono essere scaricati gratis su PC entro questo weekend, sono l'avventura bidimensionale in pixel art Drop, il GDR strategico in salsa retrò Red Gate, la versione moderna dei classici "giochi di palle rotolanti" Polyball, l'action game a mondo aperto Lost Daughter e, soprattutto, il sandbox Gamecraft che permette agli utenti di creare la propria esperienza interattiva attraverso un editor con grafica "alla Minecraft". Humble Bundle propone poi una chiave per riscattare una copia gratis di Manual Samuel su Steam.

Fino alle ore 21:00 italiane del 21 aprile, i giocatori di Overcooked! 2 possono effettuare il download gratuito delle espansioni Too Many Cooks Pack e Surf 'n' Turf. L'ultima promozione sui giochi gratis di Steam coinvolge invece Cyrano Story: completando la breve ma intensa esperienza a tinte oscure di questo titolo free-to-play in realtà aumentata si ha infatti il 5% di possibilità di ottenere una chiave gratuita per l'avventura horror lovecraftiana Moons of Madness.