Giochi PC gratis su Steam, non solo Little Nightmares: un altro omaggio disponibile

Sempre più di frequente, la community videoludica attiva su PC si vede proporre interessanti promozioni da parte delle principali piattaforme di distribuzione, con giochi gratis disponibili su Steam ed Epic Games Store.

Proprio di recente, il portale di casa Valve ha offerto un interessante omaggio alla propria utenza, che ha ancora per pochi giorni la possibilità di riscattare Little Nightmares gratis su Steam. Ma non solo: con l'arrivo del weekend, lo store digitale ha infatti annunciato un ulteriore omaggio per la community. Nello specifico, i giocatori PC possono ora scaricare gratuitamente Company of Heroes 2 e il relativo DLC Company of Heroes 2: Ardennes Assault. Di seguito potete trovare il link relativo all'iniziativa Free Forever Weekend:

Una volta aggiunto alla propria collezione, lo strategico diresterà in possesso dell'utente Steam per sempre. Il risparmio proposto - pari a 34,98 euro - è sicuramente interessante, con la piattaforma Valve che di norma propone Company of Heroes 2 a 17,49 euro, e il DLC Company of Heroes 2: Ardennes Assault alla medesima cifra. L'iniziativa resterà ovviamente disponibile solamente per un periodo di tempo molto limitato, con scadenza attesa alledel prossimo