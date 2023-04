Giochi PC Gratis: Steam regala un apprezzato strategico sci-fi, sbrigatevi a scaricarlo!

Dopo aver ottenuto in regalo Dying Light su Epic Store volete ampliare la vostra ludoteca su Steam con altri giochi gratis? L'ultima promozione lanciata da Valve coinvolge un apprezzato strategico sci-fi.

I fan di serie TV a sfondo fantascientifico e i patiti di videogiochi strategici ad ambientazione futuristica saranno felici di sapere che il protagonista della nuova offerta lanciata da Valve è Battlestar Galactica Deadlock.

L'esperienza interattiva sviluppata da Black Lab Games e prodotta da Slitherine si riallaccia agli eventi della saga di Battlestar Galactica per ampliarne il perimetro narrativo (e non solo) con tantissime attività e missioni da completare per avere la meglio sugli odiati Cyloni.

Le battaglie spaziali ricreate dalle fucine digitali di Black Lab ricostruiscono in maniera fedele le ambientazioni della serie, proponendo una trama alternativa ricca di colpi di scena e un ampio ventaglio di opzioni tattiche tra cui scegliere per potenziare la propria flotta.

Qualora foste interessati, potete riscattare una copia gratuita di Battlestar Galactica Deadlock fino alle ore 19:00 italiane di domenica 9 aprile. Sempre fino al 9 aprile è possibile acquistare la Complete Edition dello strategico sci-fi di Slitherine a 38,58 euro, con uno sconto del 64% sul prezzo di listino abituale di un pacchetto che comprende tutte le espansioni, ivi compreso il DLC Sin and Sacrifice di Battlestar Galactica Deadlock.