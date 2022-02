Giochi PC Gratis: Dear Esther compie 10 anni ed è gratis su Steam, ecco come riscattarlo

I ragazzi di The Chinese Room e il publisher Secret Mode festeggiano il decimo anniversario dal lancio di Dear Eshter invitando tutti gli appassionati a fare altrettanto riscattando gratis il gioco su Steam per rivivere l'avventura nella sua versione più aggiornata, la Landmark Edition ricostruita su engine Unity.

L'iniziativa promozionale di The Chinese Room legata alle celebrazioni per il decimo compleanno di Dear Esther è già partita e coinvolge, appunto, tutti coloro che vorranno reimmergersi nelle atmosfere oniriche di questa avventura riscattando a zero euro una copia PC di Dear Esther Landmark Edition. Il gioco viene proposto in download gratuito solo per le giornate di oggi, lunedì 14 febbraio, e domani martedì 15 febbraio, di conseguenza invitiamo tutti gli interessati ad approfittare quanto prima dell'occasione. Una volta riscattata, la copia PC di Dear Esther Landmark Edition "non scadrà" e rimarrà per sempre nel catalogo del vostro account Steam.

Il decimo anniversario di Dear Esther cade due settimane prima dell'approdo su PC e console del prossimo, ambizioso racconto interattivo firmato da The Chinese Room, Little Orpheus, un'avventura retro sci-fi che vede per protagonista Ivan Ivanovich, un coraggioso cosmonauta sovietico disposto a tutto pur di raggiungere il centro della Terra.

La riedizione per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch di Little Orpheus è prevista al lancio per l'1 marzo, con numerose migliorie e ottimizzazioni rispetto alla versione approdata nei mesi scorsi su Apple Arcade come un comparto grafico rimasterizzato con texture ad alta risoluzione, nuove mosse e animazioni, effetti di illuminazione migliorati e un audio potenziato con suono surround 5.1. Non meno importante sarà poi il bonus rappresentato dalla modalità Lost Recordings e dall'Episodio 9 A Rush of Onion to the Head.