Giochi PC Gratis: Steam regala un iconico survival bellico, sbrigatevi a riscattarlo

Dopo aver annunciato l'arrivo di Frostpunk 2 su Game Pass, i ragazzi di 11 Bit Studios lanciano una nuova infornata di sconti su Steam accompagnata da un'iniziativa promozionale davvero allettante per tutti gli appassionati di esperienze survival.

Il publisher e sviluppatore polacco sceglie infatti di promuovere la nuova tornata di sconti sull'intero catalogo di 11 Bit Studios con una copia PC gratuita di This War of Mine da riscattare su Steam.

Lanciata nel novembre del 2014, l'originale avventura intrisa di elementi strategici e survival non sprona i giocatori a interpretare il ruolo di un soldato d'elite, bensì quello di un gruppo di civili che cerca di sopravvivere in una città sotto assedio, lottando disperatamente con la carenza di cibo e medicine nella speranza di non essere presi di mira dagli sciacalli e dai cecchini delle fazioni in guerra.

Grazie anche alle aggiunte, alle tante migliorie e alle ottimizzazioni di update gratuiti di This War of Mine come The Final Cut, il titolo ha saputo offrire un'esperienza davvero avvincente e immersiva, offrendo agli utenti un'ulteriore opportunità per riflettere sulle atrocità della guerra e sulle conseguenze per le popolazioni civili.

La versione PC di This War of Mine è gratis su Steam e lo sarà fino alla sera di domenica 28 gennaio, di conseguenza il nostro consiglio non può che essere quello di affrettarvi a riscattarlo (trovate il link in calce alla notizia). Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di This War of Mine, la guerra vista dal punto di vista dei sopravvissuti.