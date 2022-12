Giochi PC Gratis su Steam: in regalo uno shooter spaziale in stile R-Type e Gradius

Per indorare la pillola del rinvio al 2023 di Wanted Dead, gli sviluppatori di Soleil si travestono da Babbo Natale per invitarci a scaricare gratis un gioco su Steam che promette di fare la felicità di tutti gli appassionati di sparatutto spaziali a scorrimento orizzontale.

Il regalo di Natale di Soleil e 110 Industries è Space Runaway, uno shooter in salsa retrò che pizzica le corde della nostalgia dei tanti patiti del genere cresciuti tra gli anni '80 e '90 con capolavori come Gradius, R-Type e simili.

In Space Runaway, il nostro compito è quello di compiere quello che gli stessi sviluppatori descrivono come "un avvincente viaggio intergalattico immerso in un inferno di proiettili pieno di navi nemiche, laser e boss giganteschi che ti assalgono a tutta velocità in un'esperienza arcade a 16 bit come nessun'altra".

Il titolo propone sette livelli dalla difficoltà crescente, con altrettanti boss da fronteggiare sullo sfondo di una colonna sonora chiptune a tinte nostalgiche. Il titolo potrà essere fruito anche all'interno di Wanted Dead insieme ad altri mini-giochi. La versione completa di Space Runaway, ad ogni modo, è già disponibile su PC e può essere riscattata in via del tutto gratuita su Steam (trovate la pagina del gioco nel link in calce alla notizia).