Giochi PC Gratis su Steam: ultime ore per ricevere in regalo Surviving Mars

La versione PC di Surviving Mars, l'ormai celebre gestionale sci-fi sviluppato da Haemimont Games e prodotto da Paradox Interactive, è gratis su Steam. L'offerta, legata alla commercializzazione dell'espansione Above & Beyond, è già attiva ma lo sarà soltanto per poche ore.

Lanciato il 15 marzo del 2018, Surviving Mars pone il giocatore al comando di una spedizione interplanetaria volta alla colonizzazione del Pianeta Rosso. Tra tempeste di sabbia, razzi di rifornimento provenienti dalla Terra ed enormi piani di costruzione per gli insediamenti e le strutture industriali, il titolo di Haemimont è divenuto rapidamente uno dei videogiochi più apprezzati dagli appassionati di gestionali cittadini.

Se desiderate approfittare della promozione lanciata da Paradox, vi basta aprire la scheda di Surviving Mars su Steam e cliccare sul pulsante "Aggiungi all'Account" utilizzando le credenziali del vostro account per ottenere uno sconto del 100% sul prezzo di listino. L'iniziativa sarà attiva solo fino alle ore 19:00 di oggi, mercoledì 8 settembre, di conseguenza consigliamo chi ci segue e tutti gli interessati ad affrettarsi a riscattare una copia gratis di Surviving Mars prima che il gestionale di Paradox torni al suo prezzo abituale di 29,99 euro.

Se volete saperne di più su questo gioco, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Surviving Mars a firma di Angelo De Martini.