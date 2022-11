Giochi PC Gratis: svelati i nuovi regali Epic Store, c'è un celebre horror cooperativo!

L'ormai consueto aggiornamento del giovedì pomeriggio sui regali del portale di Epic Store s'accompagna all'annuncio dei videogiochi da poter scaricare in via del tutto gratuita tra questa e la prossima settimana.

La nuova tornata di offerte lanciate da Epic Games parte quest'oggi, giovedì 10 novembre, con la possibilità di riscattare una copia PC a zero euro di Alba A Wildlife Adventure e Shadow Tactics. Chi desidera aggiungere al proprio catalogo l'avventura open world di Ustwo Games e l'esperienza stealth tattica di Mimimi Games ambientata nel Giappone del periodo Edo potrà farlo fino al 17 novembre: come di consueto, una volta completata l'operazione i videogiochi in questione rimarranno per sempre nella ludoteca digitale associata al proprio account Epic.

Passiamo adesso ai regali in arrivo la prossima settimana. Ad aprire il valzer dei doni targati Epic Store ci penserà Sword & Axe LLC il 17 novembre con Dark Deity, un'avventura ruolistica in pixel art ambientata nella dimensione fantasy di Terrazael. Sempre a partire dal 17 novembre sarà possibile riscattare una copia gratuita di Evil Dead The Game, lo splatter horror cooperativo di Saber Interactive che cala gli utenti nei panni di Ash Williams e degli altri personaggi (e demoni) dell'iconica serie cinematografica. Qualora foste interessati, qui trovate la nostra recensione di Evil Dead The Game tra sangue, orrore e risate.