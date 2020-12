Giochi PC gratis: svelato il secondo titolo in regalo su Epic Games Store

Assodato che l'appetitosa lista trapelata negli scorsi giorni si è infine rivelata un fake, ecco che Epic Games Store ha annunciato il secondo gioco gratis reso disponibile per il download sulla sua piattaforma come parte delle celebrazioni natalizie.

Dopo aver soddisfatto le esigenze degli amanti dei gestionali con il regalo di Cities: Skylines, i vertici di Epic Games elargiscono ora, sempre in via gratuita, Oddworld: New ‘n’ Tasty, il remake dello storico Oddworld: Abe's Odyssey. Il rifacimento del platform, ancor oggi rimasto nel cuore dei giocatori più veterani che lo apprezzano sin dal lontano 1997, è stato pubblicato nel 2014 in un primo momento su PS4, e successivamente anche su PC, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation Vita, Wii U, e dispositivi iOS e Android. Per poterlo riscattare su Epic Store è necessario raggiungere questa pagina accedendo tramite il vostro account personale e cliccare il pulsante Ottieni. Se interessati, il consiglio è quello di affrettarvi: avete tempo fino alle ore 17:00 di domani, sabato 19 dicembre. Dopodiché, subentrerà il terzo gioco in regalo, che non mancheremo di riportarvi sulle nostre pagine.

Potrebbe inoltre essere il caso di fare un giro panoramico tra il catalogo di Epic Store: sulla piattaforma sono ufficialmente iniziati i Saldi Natalizi con cui potrete accaparrarvi diversi titoli con sconti fino al 75%, usufruendo peraltro del classico coupon da 10 euro a cui i gestori del marketplace ci hanno ormai ben abituati.