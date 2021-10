Giochi PC Gratis: Tomb Raider, Control e Dragon Age tra i regali Amazon Prime di novembre!

Mancano ormai pochi giorni ad Halloween e Amazon s'è impegnata a confezionare un'offerta davvero "da urlo" con i titoli Prime Gaming in regalo a novembre! Gli iscritti ad Amazon Prime potranno infatti rimpolpare la propria ludoteca digitale con una vasta selezione di videogiochi tra kolossal tripla A e progetti indie.

L'elenco dei giochi PC gratis di novembre per gli abbonati ad Amazon Prime (e quindi iscritti a Prime Gaming) annovera titoli del calibro di Control Ultimate Edition, Dragon Age Inquisition e Rise of the Tomb Raider.

Alle celebri esperienze interattive di Remedy, BioWare e Crystal Dynamics va poi ad aggiungersi una nutrita selezione di videogiochi dei generi più disparati. Basta scorrere la lista a seguire per rendersi conto della bontà dell'offerta ludica proposta per il prossimo mese da Amazon:

Control Ultimate Edition

Dragon Age Inquisition

Rise of the Tomb Raider

Brakes Are For Losers

Demon Hunter 2: New Chapter

Liberated

Puzzle Agent 2

Rogue Heroes

Secret Files: Sam Peters

Per poter usufruire di queste offerte, vi basterà accedere a inizio novembre con le credenziali del vostro account Amazon Prime alla pagina delle ricompense di Prime Gaming (il servizio conosciuto fino a pochi mesi fa come Twitch Prime), consultare il box delle promozioni e cliccare sull'icona "Riscatta" che troverete nel riquadro di ciascuno dei videogiochi in regalo. Cosa ne pensate della lista dei giochi gratis di novembre su Amazon Prime Gaming? Fatecelo sapere con un commento.