Giochi PC gratis: Torchlight 2 in regalo da oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì Epic Games regala nuovi giochi gratis, fino alle 17:00 di oggi sarà possibile scaricare gratis Killing Floor 2, The Escapists 2 e Lifeless Planet, trascorso questo lasso di tempo un nuovo gioco gratis per PC farà la sua comparsa sullo store.

Si tratta di Torchlight 2, disponibile per il download da oggi e fino al 23 luglio: "Torchlight II è pieno zeppo di nemici, bottini e livelli randomizzati. Pur mantenendo tutto il gusto e l'entusiasmo dell'originale, Torchlight II amplia il suo mondo e aggiunge le funzionalità più richieste dai giocatori, tra cui la modalità multigiocatore online e tramite LAN."

Questo è al momento l'unico gioco gratis della settimana annunciato da Epic Games e non sappiamo se sarà il solo o se la compagnia metterà a disposizione anche un secondo titolo, magari recuperando Conan Exiles prima annunciato come gioco gratis e poi rimosso a causa di un disguido mai chiarito.

Come per tutti i giochi gratis su Epic Games Store, anche in questo caso una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo o riscaricarlo in qualsiasi momento e senza limitazioni di alcun tipo, come se fosse stato regolarmente acquistato.