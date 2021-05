Giochi PC Gratis con Twitch Prime: c'è Batman The Telltale Series tra i regali di giugno

Mentre prosegue l'offerta di Valve e SEGA con Company of Heroes 2 gratis su Steam, Amazon annuncia i videogiochi PC da scaricare con Prime Gaming, il servizio conosciuto in origine come Twitch Prime, a partire dal mese di giugno 2021.

I rappresentanti della divisione gaming del kolossal dell'ecommerce confezionano un video per presentare tutti i titoli che, entro breve, avremo modo di riscattare gratuitamente attraverso la sottoscrizione ad Amazon Prime.

Nell'elenco proposto dall'azienda statunitense spicca il nome di Batman The Telltale Series: l'avventura grafica a episodi degli autori di The Walking Dead s'accompagna ad altri cinque videogiochi, anch'essi da poter riscattare a zero euro a partire dall'1 giugno.

Eccovi allora la lista completa dei giochi PC disponibili gratis da giugno 2021 su Amazon Prime Gaming (o Twitch Prime):

Batman: The Telltale Series

Newfound Courage

Lost in Harmony

BFF or Die

Spitkiss

Mugsters

Bombslinger - fino all'11 giugno

Mana Spark - fino al 18 giugno

Frog Climbers - fino al 25 giugno

Chi desidera usufruire di queste offerte deve accedere con le credenziali del proprio account alla pagina sulle ricompense di Twitch Prime e, successivamente, cliccare sull'icona "Riscatta" presente su ciascuno dei giochi PC in regalo che vengono proposto nel box delle promozioni riservate agli utenti Prime Gaming.