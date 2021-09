Giochi PC Gratis: Ubisoft regala Far Cry 3, ecco come riscattarlo

Mentre cresce l'attesa per il lancio di Far Cry 6, i vertici di Ubisoft invitano tutti gli appassionati di sparatutto free roaming a rituffarsi nelle atmosfere di uno dei capitoli più iconici della serie. La nuova iniziativa dell'azienda francese ci permette infatti di riscattare una copia gratis di Far Cry 3 su PC!

Chi desidera cogliere l'opportunità per recuperare uno degli FPS più importanti e famosi della storia dei videogiochi, o se volete approfittare dell'occasione per ritornare sulle Rook Islands e ridare la caccia a quel mattacchione di Vaas, può ottenere una copia gratuita di Far Cry 3 seguendo le indicazioni offerte da Ubisoft.

La pagina aperta per l'occasione dalla compagnia transalpina esorta gli utenti ad accedere su Ubisoft Connect e provvedere al download di una copia PC di Far Cry 3: la promozione è già attiva dalle ore 15:00 di oggi, martedì 7 settembre, e lo sarà fino alle ore 08:30 italiane di sabato 11 settembre. Ogni copia PC del titolo risulterà essere acquistata (seppure a zero euro) e, di conseguenza, rimarrà per sempre a disposizione sul proprio account Ubisoft.

Fateci sapere con un commento se coglierete l'occasione per ottenere una copia gratuita del terzo capitolo dell'epopea sparatutto ideata da Crytek e portata avanti da Ubisoft. Sulle pagine di Everyeye.it trovate un approfondimento sulla mod Redux che stravolge il gameplay di Far Cry 3 e, qualora foste ancora in vena di modifiche e di aggiunte fan made all'esperienza ludica del titolo, uno speciale sull'enorme mod di Far Cry 3 che estende la coop online alle attività da svolgersi nella mappa a mondo aperto.