Giochi PC Gratis: Ubisoft regala Rayman Origins, ecco come riscattarlo

Dopo aver offerto in regalo Anno 1404 con l'espansione History Edition, Ubisoft fa felici tutti gli appassionati di platform invitandoli a riscattare gratis una copia di Rayman Origins. La nuova offerta dell'azienda francese è già attiva e lo sarà ancora per pochi giorni: ecco tutte le indicazioni per aderirvi.

Se desiderate cogliere questa opportunità per immergersi in una delle esperienze platform più iconiche, o se volete approfittare dell'iniziativa promozionale di Ubisoft per rigiocare il classico firmato da Michel Ancel, potete riscattare una copia a zero euro di Rayman Origins attraverso la pagina di Ubisoft Connect aperta per l'occasione della compagnia transalpina.



Il nuovo regalo di Ubisoft può essere ottenuto sullo store digitale dell'azienda europea dalle ore 14:00 italiane di oggi, martedì 14 dicembre, fino alle ore 22:00 di mercoledì 22 dicembre. Una volta riscattato, il gioco risulterà essere acquistato (seppure a zero euro) e, di conseguenza, rimarrà per sempre a disposizione nella ludoteca digitale del vostro account Ubisoft.



Fateci sapere con un commento se coglierete quest'opportunità per riscattare gratis una copia di Rayman Origins su Ubisoft Connect, ma prima vi ricordiamo che sono stati appena annunciati i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass a dicembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Xbox Cloud Gaming.