Giochi PC Gratis: Ubisoft regala Rayman Raving Rabbids, ecco come scaricarlo

In coincidenza dei Saldi Ubisoft per il Capodanno Cinese, l'azienda francese celebra l'inizio dell'Anno del Coniglio offrendoci l'opportunità di scaricare in via del tutto gratuita una copia di Rayman Raving Rabbids.

La sinossi ufficiale di Rayman Raving Rabbids descrive l'esperienza di gioco offerta da questa simpatica avventura a tinte action con protagonisti i conigli della serie Ubisoft.

Il mondo di Rayman è minacciato da una devastante invasione di terribili conigli! Toccherà a Rayman combatterli per salvare il mondo con l'aiuto di magiche creature.

Addomestica e cavalca le diverse creature – Addomestica svariate creature come Squali, Aquile, Rinoceronti, Ragni e Pesci Angelo. Ogni creatura è dotata di specifiche abilità che Rayman potrà usare per combattere i malvagi conigli.

Combatti i folli Coniglietti – Aiuta Rayman a salvare il suo mondo dai folli coniglietti. Sono cattivi, furbi e fuori ogni controllo. Inoltre, dovrà affrontare diversi tipi di conigli, ognuno dotato di particolari e temibili caratteristiche.

Esplora il fantastico mondo di Rayman – Dotato di oltre venti ambientazioni e colorati paesaggi in grado di unire scenari reali con altri in perfetto stile cartone animato.

Per poter riscattare una copia PC di Rayman Raving Rabbids, basta aprire la pagina Ubisoft Store dedicata al videogioco sviluppato da Ubisoft Bulgaria (la trovate nel link in calce alla notizia) e cliccare sul pulsante "Ottieni - Per Te Gratis" che campeggia sulla parte superiore della scheda. Una volta completata l'operazione e finalizzato l'acquisto a zero euro, il titolo rimarrà per sempre nella Biblioteca associata al proprio account d'elezione. Se volete saperne di più su questa simpatica avventura, vi rimandiamo alla nostra recensione di Rayman Raving Rabbids.