Giochi PC Gratis su Unreal Engine 5: LEGO Bionicle risorge con Masks of Power

Gli sviluppatori amatoriali del Team Kanohi pizzicano le corde della nostalgia degli appassionati dell'ormai dismessa linea di giocattoli LEGO Bionicle annunciando ufficialmente BIONICLE Masks of Power, un'avventura fan made realizzata su Unreal Engine 5 e destinata ad approdare gratis su PC nei prossimi mesi.

Il titolo ci vedrà impersonare i sei eroi Toa per andare alla ricerca delle dodici maschere Kanohi necessarie per sbloccare il pieno potenziale delle loro abilità elementali e riuscire, così facendo, a sfidare i malvagi Makuta.

Come possiamo intuire ammirando le scene di gameplay mostrateci dal collettivo di designer e progettisti indipendenti di Kanohi, il nuovo videogioco ispirato a LEGO Bionicle trarrà forza dalla straordinaria duttilità degli strumenti di sviluppo di Unreal Engine 5.

La promessa degli autori di questo progetto fan made è quella di regalarci un'avventura ricca di colpi di scena, con tantissime attività da svolgere e una rappresentazione realistica della giungla sci-fi di Mata Nui, un'ambientazione open world piena di segreti da scoprire.

A giudicare da quanto mostrato nel trailer di presentazione, il lancio di Bionicle Masks of Power dovrebbe avvenire tra la fine di quest'anno e la prima metà del 2023. In attesa di ricevere ulteriori informazioni da parte del Team Kanohi, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale che elenca tutti i videogiochi in sviluppo su Unreal Engine 5, dalla Nuova Saga di The Witcher a Black Myth Wu Kong.