Giochi PC gratis: un vecchio platform 2D in regalo per poche ore

Oggi vi abbiamo parlato della possibilità di ottenere una copia gratis per PC di un glorioso picchiaduro 2D degli anni '90, ma non si tratta dell'unica offerta del gioco. Per poche ore potrete infatti accaparrarvi anche un apprezzato platform bidimensionale di qualche anno fa.

Parliamo di Shantae and the Pirate's Curse che, per chi non lo sapesse, si tratta del terzo capitolo della serie nata nel 2002 e che continua ancora oggi a vantare tantissimi appassionati. Il gioco è gratis sulle pagine di GOG: basta visitare la home del sito e cliccare sul banner del titolo per aggiungerlo alla libreria senza costi aggiuntivi. Chiunque fosse interessato all'iniziativa, potrà prendervi parte entro e non oltre il primo pomeriggio di mercoledì 15 giugno 2022. Dal momento che il gioco è disponibile su Steam in offerta a 9,99 euro e che il suo prezzo originale è di 19,99 euro, non possiamo che consigliarvi di correre sul portale e accaparrarvi la vostra copia.

Ecco di seguito l'elenco completo dei requisiti di sistema del gioco:

Minimi

Sistema operativo: Windows Vista oppure Windows 7

Processore: Intel Pentium 4 2,4 ghz con Hyper Threading

Memoria: 1 GB di RAM

Scheda video: Intel HD Graphics

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 1 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 7 oppure Windows 8

Processore: Intel Core 2 Duo / AMD Athlon 64 X2 o superiore

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce 200 series or higher, AMD® Radeon™ HD5000 o superiore (purché sia compatibile con Pixel Shader 3.0) con almeno 512MB di memoria

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 2 GB di spazio disponibile

Avete già riscattato la vostra copia digitale gratis di Street Fighter 2 per PC?