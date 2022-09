Giochi PC Gratis: viticoltori, volpi islandesi e capitani spaziali con i regali Epic Store

Con la puntualità di un orologio atomico arriva l'ormai imprescindibile aggiornamento del giovedì pomeriggio di Epic Store e, con esso, l'annuncio dei prossimi videogiochi PC in regalo tra questa e la prossima settimana.

Il nuovo valzer dei regali di Epic Store è già iniziato alle ore 17:00 di oggi, giovedì 8 settembre, con la disponibilità a zero euro di Hundred Days, il simulatore vitivinicolo sviluppato e prodotto da Broken Arms. Il gestionale ci consente di avviare un'azienda vinicola e sovrintendere a ogni processo produttivo, dalla ricerca dell'uva più pregiata e resistente alla vendemmia, passando per le ricerche da condurre prima di imbottigliare i vini e lanciarli sul mercato.

Sempre da oggi 8 settembre è possibile scaricare gratuitamente un bonus esclusivo per Realm Royale: il pacchetto aggiuntivo comprenderà la skin Death's Edge Assassin, la skin Bokserker Chicken e la cavalcatura Nogard.

Quali saranno i regali Epic Store della prossima settimana? Stando all'ultimo aggiornamento del negozio di Epic, a partire dalle ore 17:00 di giovedì 15 settembre potremo riscattare una copia a zero euro di Spirit of the North, l'avventura in terza persona di Infuse Studio con protagonista una volpe islandese, e The Captain, un platform strategico ad ambientazione spaziale di Sysiac Games. Se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Spirit of the North su Switch.