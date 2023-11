Giochi PC gratis: si vola su Marte con il nuovo regalo Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC: dal 23 al 30 novembre lo store digitale regala un gioco a tutti i clienti e questa settimana si tratta di un titolo ambientato su Marte... interessante, vero?

Deliver Us Mars è gratis per PC da scaricare, potete aggiungerlo alla libreria dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alla stessa ora del 30 novembre, una volta riscattato il gioco sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato sullo store.

Deliver Us Mars viene descritto dai suoi autori come "un'avventura fantascientifica suggestiva che ti porta in una rischiosa missione piena di suspense volta a recuperare le navi coloniali ARCA rubate dal misterioso Outward."

Ricordatevi inoltre che fino alle 16:59 del 23 novembre siete ancora in tempo per scaricare gratis Earthlock e Surviving The Aftermath, i due giochi sono ancora disponibili per il download a costo zero per poche ore, anche in questo caso una volta riscattati resteranno vostri per sempre. E se volete risparmiare, non dimenticate che sono ora attivi gli sconti del Black Friday su Epic Games Store con buono sconto del 33% su ogni acquisto di almeno 14.99 euro effettuato fino al 28 novembre.