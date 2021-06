Giochi PC gratis: Warhammer Underworlds Online in regalo, sarà vostro per sempre

Si avvicina il weekend e cosa c'è di meglio che un bel gioco nuovo da provare? Se poi è gratis anche meglio, come in questo caso! Solamente per pochi giorni è possibile scaricare a costo zero Warhammer Underworlds Online da Steam, una volta riscattato il gioco sarà vostro per sempre.

Conduci i tuoi guerrieri alla gloria superando epici combattimenti PVP nel gioco di carte, dadi e strategia definitivo. In Warhammer Underworlds Online potenti bande da guerra si danno battaglia nell'eterno scontro per ottenere la gloria nei reami di Age of Sigmar.

Sebbene non sia uno dei giochi di Warhammer più popolari, gli appassionati del genere possono tranquillamente aggiungere questo titolo alla propria libreria e concedergli una opportunità, gli amanti dei giochi di strategia a tema Warhammer troveranno pane per i loro denti.

Warhammer Underworlds Online è gratis su Steam fino alle 19:00 del 10 giugno, vi basterà aggiungerlo al vostro account entro questo termine per poterlo usare liberamente e senza limitazioni di alcun tipo, per sempre. Sul marketplace di Valve è disponibile anche il pacchetto con tutti i DLC della fase 1 (ovviamente non sono indispensabili per giocare) al prezzo scontato di 37.40 euro invece di 68.48 euro con uno sconto pari al 45% sul prezzo di listino di tutti i contenuti extra.