Giochi PC gratis: Wolfenstein Alt History Collection il nuovo regalo di Epic Games Store?

Epic Games Store sta regalando giochi di grande spessore in queste settimane e dopo aver proposto Borderlands 3 e BioShock The Collection, il negozio digitale si appresta oggi a regalare un nuovo gioco per PC, non ancora annunciato e che verrà svelato solamente alle 17:00 di oggi pomeriggio.

Dalla Polonia arriva però un leak interessante, secondo quanto riportato infatti Wolfenstein Alt History Collection è il gioco gratis di oggi, al momento non ci sono certezze ma la fonte sembra essere affidabile.

Wolfenstein Alt History Collection include Wolfenstein The New Order, Wolfenstein The Old Blood, Wolfenstein II The New Colossus e Wolfenstein Youngblood. Un pacchetto completo con i due episodi della serie Wolfenstein, il prequel The Old Blood e lo spin-off Youngblood, tutto quello che serve per seguire la linea temporale della saga di Wolfenstein.

Fino alle 17:00 di oggi, giovedì 2 giugno, siete ancora in tempo per scaricare gratis BioShock The Collection da Epic Games Store, questo pacchetto include l'originale BioShock, il sequel BioShock 2 (senza modalità multiplayer) e BioShock Infinite con il DLC Burial at Sea, commenti degli sviluppatori e backstage dello sviluppo. E ricordatevi che fino al 19 giugno potete spendere il buono sconto Epic del 25% dato in omaggio a tutti in automatico su ogni account attivo.