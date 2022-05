Giochi PC Gratis: Far Cry 4, WRC 8 e Monkey Island tra i regali Amazon Prime di giugno

Se siete alla ricerca di occasioni per rimpolpare la vostra ludoteca di giochi PC, allora sarete certamente felici di sapere che Amazon ha appena stilato l'elenco dei videogiochi in regalo per tutti gli iscritti ad Amazon Prime nel corso del mese di giugno.

La lista condivisa dal colosso dell'ecommerce parte da quello che, con ogni probabilità, è il videogioco più importante dell'intero lotto. A partire dall'1 giugno tutti gli abbonati ad Amazon Prime potranno infatti riscattare una copia PC di Far Cry 4, il celebre sparatutto a mondo aperto di Ubisoft ambientato nella fertile regione del Kyrat himalayano.

Nell'elenco dei nuovi titoli Prime Gaming di giugno rientreranno anche l'avventura grafica Escape from Monkey Island, il simulatore di rally WRC 8 e la commedia interattiva Astrologaster.

Amazon Prime Gaming: videogiochi gratis di giugno 2022

Far Cry 4

Escape from Monkey Island

Calico

Across the Grooves

WRC 8 FIA World Rally Championship

Astrologaster

L'offerta in questione sarà attiva da mercoledì 1 giugno sulla pagina Prime Gaming (ex Twitch Prime) con tutte le iniziative promozionali e i bonus riservati agli iscritti ad Amazon Prime. A chi ci segue consigliamo perciò di recuperare quanto prima i videogiochi gratis di maggio su Prime Gaming, prima che l'offerta termini a fine mese.