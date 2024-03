Giochi PC in offerta: anche su Steam è tempo di Saldi Primaverili

Dopo i Saldi Primaverili di Epic Games Store, anche per Valve è tempo di lanciare ufficialmente gli Spring Sale 2024 di Steam, una promozione che coinvolge un'infinità di videogiochi appartenenti ai generi più disparati.

Il nuovo valzer di offerte di Steam interessa un numero imprecisato di titoli tripla A, progetti indipendenti, grandi classici ed 'esperienze underground' per tutti i gusti, con sconti fino al 90% sul prezzo di listino abituale e tante opzioni tra cui scegliere per orientarsi in un mare di offerte tematiche.

Riassumere in poche righe la nuova iniziativa promozionale di Steam è semplicemente impossibile, ma basta dare un'occhiata al portale principale del negozio di Valve (e al relativo client) per farsi un'idea dei videogiochi interessati, grazie anche alla presenza di sezioni e 'caroselli interattivi' che aiutano gli utenti a farsi strada tra i titoli in offerta in base al genere, al publisher e ad altri parametri. Ad ogni modo, qui trovate i videogiochi scelti da Valve come sintesi delle offerte legate ai nuovi Saldi Primaverili 2024:

Palworld, -10 a 26,09 euro

ARK Survival Ascended, -20% a 35,99 euro

Enshrouded, -10% a 26,99 euro

Starfield, -33% a 46,89 euro

Sons of the Forest, -25% a 21,74 euro

Dave the Diver, -25% a 14,99 euro

Total War Warhammer 3, -50% a 29,99 euro

Remnant 2, -40% a 29,99 euro

Cities Skylines 2, -10% a 44,99 euro

Resident Evil 4, -25% a 29,99 euro

Diablo 4, -50% a 34,99 euro

Forza Horizon 5, -50% a 29,99 euro

I Saldi Primaverili di Steam sono attivi da oggi, giovedì 14 marzo, e lo saranno per una settimana, esattamente fino alle ore 18:00 italiane di giovedì 21 marzo.

