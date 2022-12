Giochi PC in offerta, tantissimi sconti su Steam: domani al via i Saldi Invernali

Mentre procede il reveal dei giochi candidati ai Premi di Steam, lo store di casa Valve si prepara ad offrire ricche occasioni di risparmio ai videogiocatori attivi su PC.

Con la giornata di domani, giovedì 22 dicembre, prenderanno infatti il via i Saldi Invernali 2022 di Steam, destinati a protrarsi sino al successivo 5 gennaio 2023. In attesa del tradizionale appuntamento annuale, il negozio digitale non manca però di offrire già alcune occasioni di risparmio decisamente interessanti.

Tra imponenti AAA e gemme indipendenti, la scelta è alquanto variegata: di seguito, trovate alcune segnalazioni particolarmente interessanti:

FIFA 23 : a 27,99 euro, scontato del 60%;

: a 27,99 euro, scontato del 60%; God of War : a 29,99 euro, scontato del 40%;

: a 29,99 euro, scontato del 40%; Days Gone : a 16,49 euro, scontato del 67%;

: a 16,49 euro, scontato del 67%; Dying Light 2: Stay Human : a 29,99 euro, scontato del 50%;

: a 29,99 euro, scontato del 50%; Marvel's Spider-Man: Remastered : a 44,99 euro, scontato del 25%;

: a 44,99 euro, scontato del 25%; Uncharted: L'Eredità dei Ladri : a 34,99 euro, scontato del 30%;

: a 34,99 euro, scontato del 30%; Final Fantasy VII Remake: Intergrade : a 45,59 euro, scontato del 43%;

: a 45,59 euro, scontato del 43%; Sonic Frontiers : a 41,99 euro, scontato del 30%;

: a 41,99 euro, scontato del 30%; Detroit: Become Human : a 19,95 euro, scontato del 50%;

: a 19,95 euro, scontato del 50%; Little Nightmares II : a 9,89 euro, scontato del 67%;

: a 9,89 euro, scontato del 67%; NieR Replicant : a 29,99 euro, scontato del 50%;

: a 29,99 euro, scontato del 50%; Marvel's Guardians of the Galaxy : a 20,99 euro, scontato del 60%;

: a 20,99 euro, scontato del 60%; Tales of Arise : a 31,99 euro, scontato del 60%;

: a 31,99 euro, scontato del 60%; Triangle Strategy : a 35,99 euro, scontato del 40%;

: a 35,99 euro, scontato del 40%; Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans : a 3,59 euro, scontato dell'82%;

: a 3,59 euro, scontato dell'82%; Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta: a 25,99 euro, scontato del 35%;

Per ulteriori occasioni di risparmio, ricordiamo nuovamente l'appuntamento di domani con i Saldi Invernali di Steam.