Giochi PC, offerte del weekend: da Halo a Disco Elysium e It Takes Two, i migliori sconti

Oltre alle offerte del weekend su PlayStation Store e agli sconti attivi su Xbox Store, anche l'utenza PC può approfittare di promozioni interessanti.

Dall'apprezzato It Takes Two alla Halo: The Master Chief Collection, passando per Disco Elysium: The Final Cut o Battlefield V, sono infatti molti i titoli AAA e Indie in sconto sui principali store online. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle promozioni più interessanti al momento disponibili su Steam ed Epic Games Store.

Offerte giochi PC su Steam

Disco Elysium The Final Cut : proposto a 21,99 euro, con uno sconto del 45%;

: proposto a 21,99 euro, con uno sconto del 45%; Halo: The Master Chief Collection : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Battlefield V : proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 90%;

: proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 90%; It Takes Two : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 25%; Fallout 4: GOTY Edition : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%; Assassin's Creed Odyssey : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 75%; A Way Out: proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Desperados III : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 60%; Destroy All Humans! : proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; Biomutant: proposto a 39,59 euro, con uno sconto del 34%;

Tutte le offerte citate avranno ovviamente una durata limitata: vi consigliamo perciò di affrettarvi nel caso in cui foste interessati ad uno dei titoli in sconto.