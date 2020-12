Quali sono i giochi per PC più pesanti in assoluto?

PC Gamer ha pubblicato la classifica dei venti giochi per PC più esosi in termini di spazio occupato su disco. Al primo posto troviamo Call of Duty Modern Warfare con un pesa di 231 GB, ma in lista ci sono anche titoli insospettabili...

Al secondo posto compare Hitman 2 con un peso vicino ai 150 GB, a seguire Rainbow Six Siege, Microsoft Flight Simulator, Red Dead Redemption 2, Borderlands 2, ARK Survival Evolved e Assassin's Creed Odyssey, tutti con una dimensione superiore ai 100 GB.

Giochi PC più pesanti

231GB - Call of Duty Modern Warfare 149GB - Hitman 2 131GB - Tom Clancy's Rainbow Six Siege (con pacchetto texture HD) 127GB - Microsoft Flight Simulator 116GB - Red Dead Redemption 2 116GB - Borderlands 3 112GB - ARK Survival Evolved 110GB - Assassin's Creed Odyssey 94GB - Vermintide 2 92GB - Destiny 2 90GB - Grand Theft Auto 5 89GB - Battlefield V 86GB - Gears 5 86GB - Final Fantasy XV 82GB - Baldur's Gate 3 77GB - Forza Horizon 4 70GB - Metro Exodus 68GB - Half-Life Alyx 67GB - World of Warcraft 64GB - Death Stranding

Sotto i 100 GB invece si segnalano Final Fantasy XV, Gears 5, Forza Horizon 4, Metro Exodus e Half-Life Alyx, infine la testata cita tra le menzioni d'onore The Elder Scrolls V Skyrim, Gary's Mod, Assetto Corsa e Fallout 4.