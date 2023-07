Giochi PC a pochi euro: il nuovo Humble Bundle è il sogno dei fan di avventure grafiche

Mentre prosegue l'offerta sul trionfo di titoli Arcade dell'Humble Bundle con Mortal Kombat 11, i curatori del celebre store lanciano il 'Myst and More Redux, 30 Years of Myst', un pacchetto che offre l'intera serie ideata dai fratelli Robyn e Rand Miller e tante altre avventure grafiche a pochi euro.

Come suggerito dal nome stesso del nuovo Humble Bundle, al suo interno troviamo tutte le avventure di Myst che si sono avvicendate in quest'ultimo trentennio, oltre a numerose altre avventure grafiche in soggettiva profondamente ispirate all'esperienza interattiva tratteggiata dagli studi Cyan Worlds, come Obduction, Riven, URU Complete Chronicles e The Manhole.

Qualora foste interessati, eccovi l'elenco dei videogiochi presenti nel nuovo Humble Bundle dedicato a tutti gli appassionati di Myst, con la lista dei titoli da riscattare su Steam utilizzando i rispettivi codici sbloccabili con l'acquisto del pacchetto completo spendendo una cifra uguale o superiore ai 17,98 euro:

Myst (2021)

Obduction

realMyst: Masterpiece Edition

Myst III: Exile

Myst IV: Revelation

Riven: The Sequel to MYST

URU: Complete Chronicles

Myst V: End of Ages

The Manhole: Masterpiece Edition

Myst: Masterpiece Edition

Spelunx and the Caves of Mr. Seudo

Cosmic Osmo and the Worlds Beyond the Mackerel

La promozione Humble Bundle 'Myst and More Redux, 30 Years of Myst' è già attiva e lo sarà fino al 3 agosto. Il denaro raccolto dai curatori dello store Humble con i pacchetti acquistati dai giocatori contribuiscono a sostenere la causa di enti benefici e organizzazioni no profit: nel caso del bundle che celebra la serie di Myst e le avventure grafiche ispirate alla saga di Cyan Worlds, il negozio digitale di Humble decide di unire le proprie forze (e quelle della community) con Active Minds, un'organizzazione no profit che promuove la salute mentale dei giovani adulti di età compresa tra i 14 e i 24 anni.