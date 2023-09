Giochi PC in saldo su Steam: tante offerte e un DLC gratis a tema Baldur's Gate 3

Mentre proseguono le offerte sulle versioni PC dei giochi PlayStation Studios disponibili su Steam, il negozio Valve accoglie tante ulteriori promozioni per gli utenti PC e Steam Deck.

Giochi PC e Steam Deck in sconto

Divinity Original Sin II: Definitive Edition : scontato del 60%, a 17,99 euro;

: scontato del 60%, a 17,99 euro; Divinity Original Sin: Enhanced Edition : scontato del 70%, a 11,99 euro;

: scontato del 70%, a 11,99 euro; Ace Combat 7: Skies Unknown : scontato dell'85%, a 8,99 euro;

: scontato dell'85%, a 8,99 euro; Hogwarts Legacy : scontato del 30%, a 41,99 euro;

: scontato del 30%, a 41,99 euro; South Park: Il Bastone della Verità : scontato del 75%, a 7,49 euro;

: scontato del 75%, a 7,49 euro; Titan Fall 2: Ultimate Edition : scontato del 90%, a 2,99 euro;

: scontato del 90%, a 2,99 euro; Assassin's Creed: Valhalla : scontato del 75%, a 14,99 euro;

: scontato del 75%, a 14,99 euro; One Piece Odyssey : scontato del 40%, a 35,99 euro;

: scontato del 40%, a 35,99 euro; Crash Bandicoot 4: It's Abot Time! : scontato del 50%, a 19,99 euro;

: scontato del 50%, a 19,99 euro; SIFU : scontato del 40%, a 23,99 euro;

: scontato del 40%, a 23,99 euro; Spyro: Reignited Trilogy: scontato del 75%, a 9,99 euro;

Da Divinity Original Sin II - GDR firmato da Larian Studios prima di Baldur's Gate III - a Hogwarts Legacy e Ace Combat 7: Skies Unknown, la scelta è come sempre decisamente ampia. Di seguito, vi segnaliamo alcuni degli sconti più interessanti ora disponibili su Steam.

Inoltre, per festeggiare il successo del GDR su PC e l'imminente debutto della versione PS5 di Baldur's Gate III, su Steam è ora disponibile un piccolo omaggio legato alla produzione Larian Studios. Effettuando l'accesso a Idle Champions of the Forgotten Realms - free to play legato alla vasta mitologia di Dungeons and Dragons -, i giocatori potranno infatti riscattare gratis due DLC. Il primo fra questi, battezzato Acquisitions Incorporated Renown Pack, garantisce l'accesso a diversi item in-game, per un valore equivalente a circa cento dollari. Spazio inoltre al DLC che introduce nel gioco il personaggio di Astarion, star di Baldur's Gate III interpretata dall'attore Neil Newbon.