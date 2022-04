Giochi PC scontatissimi su Steam: saldi imperdibili, anche a meno di 20 euro

È un fine settimana di grandi sconti su Steam, con lo store di casa Valve che accoglie promozioni davvero molto interessanti, che includono titoli molto apprezzati, da Sekiro: Shadows Die Twice a Star Wars Jedi: Fallen Order.

Mentre su console non mancano saldi speciali per gli abbonati a PlayStation Plus e Xbox Store propone i nuovi sconti della settimana, anche i videogiocatori PC hanno dunque a disposizione ottime occasioni per risparmiare. Di seguito, ecco una selezione delle migliori offerte al momento disponibili su Steam:

Sekiro: Shadows Die Twice : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Dying Light 2: Stay Human : proposto a 47,99 euro, con uno sconto del 20%;

: proposto a 47,99 euro, con uno sconto del 20%; Cyberpunk 2077 : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Monster Hunter: Rise : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Nioh 2 Complete Edition : proposto a 38,99 euro, con uno sconto del 35%;

: proposto a 38,99 euro, con uno sconto del 35%; Resident Evil: Village : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Nier Replicant: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Non mancano poi giochi interessanti anche per meno di 20 euro:

Dragon Ball Z: Kakarot : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 75%; Star Wars: Jedi Fallen Order : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%; The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition : proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%; Devil May Cry V : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 50%; Star Wars: Squadrons : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%; Nioh: Complete Edition: proposto a 12,49 euro, con uno sconto del 75%;

Ricordiamo che molte delle offerte segnalate resteranno attive solamente per pochi giorni: consigliamo dunque ai giocatori interessati di approfittarne al più presto.