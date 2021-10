Giochi PC, sconti su Steam: saldi di Halloween, autunnali e invernali, ecco le date

A breve distanza dall'organizzazione di un nuovo Steam Festival con centinaia di Demo gratuite , la piattaforma di distribuzione di casa Valve e pronta a inaugurare una ricca stagione di promozioni.

Da qui alla fine dell'anno, saranno infatti moltissime le occasioni di risparmio su Steam, che andranno a a sommarsi alle consuete offerte del gioco, di metà settimana e del weekend. Si parte a brevissimo con gli speciali saldi di Halloween, che vedranno assoluti protagonisti i titoli videoludici afferenti al genere horror. La data da appuntarsi sul calendario è il prossimo giovedì 28 ottobre, con la conclusione delle promozioni attesa per lunedì 1 novembre 2021.

Si prosegue poi con i saldi autunnali di Steam, che saranno inaugurati in data 24 novembre 2021, per poi protrarsi sino al successivo 30 novembre. Infine, spazio alle festività natalizie e al Capodanno che ci porterà nel 2022: i saldi invernali di Steam dureranno in questo caso quasi due settimane. L'avvento di Babbo Natale in casa Valve è atteso per la giornata del 22 dicembre 2021, con gli sconti speciali che termineranno il successivo 5 gennaio 2022.

In chiusura, ricordiamo che prossimamente Steam accoglierà Kratos, con il porting PC di God of War realizzato da un team esterno a Sony.