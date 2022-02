Giochi PC in sconto a meno di 10 euro: le migliori offerte Steam del Capodanno Lunare

Mentre nuovi leak svelano le date dei prossimi saldi Steam, sulla piattaforma Valve proseguono le promozioni volte a festeggiare il Capodanno Lunare e l'inizio dell'Anno della Tigre.

I titoli in promozione sono davvero moltissimi, tra ambiziosi AAA e gemme dello sviluppo indipendente. Spaziando tra i generi è possibile imbattersi anche in offerte imperdibili, con ottimi giochi proposti a meno di dieci euro. Di seguito, vi segnaliamo alcuni degli sconti più interessati disponibili su Steam in occasione del Capodanno Lunare:

Ori and the Will of the Wisps : in vendita a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: in vendita a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; Hollow Knight : in vendita a 7,49 euro, con uno sconto del 50%;

: in vendita a 7,49 euro, con uno sconto del 50%; Kingdom Come: Deliverance : in vendita a 8,99 euro, con uno sconto del 70%;

: in vendita a 8,99 euro, con uno sconto del 70%; La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra : in vendita a 5,99 euro, con uno sconto dell'85%;

: in vendita a 5,99 euro, con uno sconto dell'85%; Undertale : in vendita a 2,99 euro, con uno sconto del 70%;

: in vendita a 2,99 euro, con uno sconto del 70%; Resident Evil VII: Biohazard : in vendita a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: in vendita a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; A Way Out : in vendita a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

: in vendita a 7,49 euro, con uno sconto del 75%; Metal Gear Solid V: The Phantom Pain : in vendita a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

: in vendita a 7,49 euro, con uno sconto del 75%; Celeste : in vendita a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: in vendita a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; GRIS : in vendita a 5,09 euro, con uno sconto del 70%;

: in vendita a 5,09 euro, con uno sconto del 70%; Hellblade: Senua's Sacrifice : in vendita a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

: in vendita a 7,49 euro, con uno sconto del 75%; Loop Hero : in vendita a 8,99 euro, con uno sconto del 40%;

: in vendita a 8,99 euro, con uno sconto del 40%; The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition : in vendita a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: in vendita a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%; Cloudpunk : in vendita a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

: in vendita a 7,99 euro, con uno sconto del 60%; A Plague Tale: Innocence: in vendita a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Ricordiamo che i saldi Steam del Capodanno Lunare resteranno attive solamente per poche ore ancora, con scadenza in programma per le 19:00 di oggi, giovedì 3 febbraio 2022.