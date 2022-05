Giochi PC in sconto, anche a meno di 10 euro: roguelike e Souls-like in saldo su Steam

Siete videogiocatori PC in cerca di una sfida? Il catalogo di Steam potrebbe avere la soluzione perfetta per voi: grazie al Festival della Perseveranza, lo store Valve accoglie infatti un ampio numero di sconti dedicati ai videogiochi di genere roguelike, metroidvania e Souls-like.

Tra i titoli inclusi nella promozione, troviamo ad esempio le eccezionali atmosfere giapponesi di Sekiro: Shadows Die Twice, l'ottimo Hollow Knight e l'intera serie di Nioh. Non mancano poi Star Wars: Jedi Fallen Order o acclamati Indie quali Death's Door. Di seguito, vi proponiamo alcune delle offerte più interessanti al momento disponibili su Steam:

Sekiro: Shadows Die Twice : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Rogue Legacy 2 : proposto a 17,59 euro, con uno sconto del 20%;

: proposto a 17,59 euro, con uno sconto del 20%; Dead Cells : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 40%; Death's Door : proposto a 11,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 11,99 euro, con uno sconto del 40%; Nioh: Complete Edition : proposto a 12,49 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 12,49 euro, con uno sconto del 75%; Nioh 2: Complete Edition : proposto a 38,99 euro, con uno sconto del 35%;

: proposto a 38,99 euro, con uno sconto del 35%; Bloodstained: Ritual of the Night: proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

Non mancano inoltre le occasioni per mettere mano su giochi molto apprezzati con un budget contenuto, grazie a giochi a meno di 10 euro:

Hollow Knight : proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 60%; Star Wars: Jedi Fallen Order : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%; Slay the Spyre : proposto a 8,39 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 8,39 euro, con uno sconto del 60%; Noita : proposto a 9,49 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,49 euro, con uno sconto del 50%; Children of Morta : proposto a 7,69 euro, con uno sconto del 65%;

: proposto a 7,69 euro, con uno sconto del 65%; Enter the Gungeon: proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 60%;

In chiusura, ricordiamo che il Festival della Perseveranza resterà attivo su Steam solamente per pochi giorni, con scadenza in programma per le ore 19:00 di lunedì 9 maggio 2022.