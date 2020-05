Giochi PC in sconto del 95% con la benefica Square Enix Eidos Anthology

La campagna "Stay Home & Play" di Square Enix prosegue con una nuova iniziativa promozionale che offre l'opportunità ai giocatori che, in questo momento, stanno praticando il distanziamento sociale a trascorrere il tempo recuperando 54 giochi in sconto del 95% con la Square Enix Eidos Anthology.

La raccolta del colosso videoludico giapponese, comprende decine di titoli delle proprie serie più celebri: tra questi, citiamo infatti 12 giochi PC della saga action adventure di Tomb Raider, 5 dell'epopea sci-fi di Deus Ex e 3 dell'esperienza action sparatutto a mondo aperto di Just Cause.

Il 100% del ricavato di Square Enix per la vendita dei pacchetti di questa antologia digitale sarà donato alle organizzazioni benefiche in Nord America e in Europa che stanno fronteggiando l'emergenza Coronavirus, ivi compresi i banchi alimentari.

Square Enix Eidos Anthology: giochi presenti nel pacchetto

Rise of the Tomb Raider Just Cause 3 Deus Ex: Mankind Divided Life is Strange: Complete Season Sleeping Dogs: Definitive Edition Tomb Raider (2013) Tomb Raider I Tomb Raider II Tomb Raider III Tomb Raider IV: The Last Revelation Tomb Raider V Chronicles Tomb Raider VI: The Angel of Darkness Tomb Raider Legend Tomb Raider Anniversary Tomb Raider Underworld Lara Croft and the Guardian of Light Lara Croft and the Temple of Osiris Just Cause Just Cause 2 Kane and Lynch: Dead Men Kane and Lynch 2: Dog Days Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut Deus Ex: Game of the Year Edition Deus Ex: Invisible War Deus Ex: The Fall Thief Thief: Deadly Shadows Thief II: The Metal Age Thief Gold Battlestations: Pacific Battlestations: Midway Project Snowblind Mini Ninjas Order of War Flora’s Fruit Farm Supreme Commander 2 Conflict: Desert Storm Conflict: Denied Ops Legacy of Kain: Soul Reaver Legacy of Kain: Soul Reaver 2 Legacy of Kain: Defiance Blood Omen 2: Legacy of Kain Dungeon Siege Dungeon Siege II Dungeon Siege III Anachronox Pandemonium Deathtrap Dungeon Daikatana Omikron: The Nomad Soul Goetia Hitman GO: Definitive Edition Lara Croft GO The Turing Test

Il pacchetto Square Enix Eidos Anthology è disponibile su Steam al prezzo di 38,30 euro, con uno sconto del 95% e con la possibilità di scaricare tantissimi DLC per diversi giochi presenti nella collezione, come i veicoli e le armi bonus di Just Cause 3, le skin e i boost di esperienza di Tomb Raider e le espansioni A Criminal Past e System Rift di Deus Ex Mankind Divided.