Giochi PC in sconto, parte AniMay su Steam: saldi fino all'85%, tra anime e JRPG

La vigilia dell'estate porta con sé tante promozioni: dopo la pubblicazione del nuovo volantino Unieuro, arrivano infatti anche ricchi sconti sui lidi di Steam.

I giocatori appassionati d'Oriente, in particolare, possono approfittare dell'iniziativa AniMay. Annunciata da Bandai Namco, quest'ultima vede molti titoli in stile anime proposti a prezzo ridotto, con sconti sino all'85%. Si spazia tra le grandi serie anime di Dragon Ball e My Hero Academia sino ad apprezzati JRPG, tra i quali spiccano la versione rimasterizzata di Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea (realizzato da Level 5 in collaborazione con Studio Ghibli) e l'apprezzato Tales of Arise.



. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle migliori offerte attualmente attive:

My Hero One's Justice : proposto a 8,99 euro, scontato dell'85%;

: proposto a 8,99 euro, scontato dell'85%; Dragon Ball Z: Kakarot : proposto a 17,99 euro, scontato del 70%;

: proposto a 17,99 euro, scontato del 70%; Scarlet Nexus : proposto a 32,49 euro, scontato del 50%;

: proposto a 32,49 euro, scontato del 50%; Code Vein : proposto a 9,99 euro, scontato dell'80%;

: proposto a 9,99 euro, scontato dell'80%; Tales of Arise : proposto a 39,99 euro, scontato del 50%;

: proposto a 39,99 euro, scontato del 50%; Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea - Remastered : proposto a 9,99 euro, scontato dell'80%;

: proposto a 9,99 euro, scontato dell'80%; God Eater 3 : proposto a 7,99 euro, scontato dell'84%;

: proposto a 7,99 euro, scontato dell'84%; Captain Tsubasa: Rise of New Champions : proposto a 17,49 euro, scontato del 75%;

: proposto a 17,49 euro, scontato del 75%; Sword Art Online: Alicization Lycoris: proposto a 14,99, scontato del 70%;

L'iniziativa AniMay è già attiva su Steam, dove resterà disponibile sino al prossimo lunedì 30 maggio 2022.