Giochi PC in sconto per il Black Friday: 15 offerte interessanti su Steam

Anche Steam ha inaugurato gli sconti del Black Friday, con una vasta selezione di promozioni attive su moltissimi giochi per PC, alcuni dei quali proposti ad un prezzo molto interessante.

Per l'occasione, abbiamo dunque pensato di segnalarvi alcune delle offerte più convenienti al momento attive sul portale di casa Valve. Tra i titoli in promozione figura in particolare Deathloop, che ha di recente fatto incetta di candidature ai The Game Awards 2021, ma anche la Halo: The Master Chief Collection, perfetta per prepararsi ad Halo: Infinite. Ecco la nostra selezione:

Deathloop : in vendita a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: in vendita a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Sea of Thieves : in vendita a 23,99 euro, con uno sconto del 40%;

: in vendita a 23,99 euro, con uno sconto del 40%; DOOM Eternal : in vendita a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

: in vendita a 14,99 euro, con uno sconto del 75%; Biomutant : in vendita a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: in vendita a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Red Dead Redemption 2 : in vendita a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: in vendita a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Cyberpunk 2077 : in vendita a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: in vendita a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; The Sims 4 : in vendita a 4,79 euro, con uno sconto dell'88%;

: in vendita a 4,79 euro, con uno sconto dell'88%; Wasteland 3 : in vendita a 11,21 euro, con uno sconto del 67%;

: in vendita a 11,21 euro, con uno sconto del 67%; Halo: The Master Chief Collection : in vendita a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: in vendita a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Dragon Age Inquisition GOTY Edition : in vendita a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

: in vendita a 9,99 euro, con uno sconto del 75%; Tales of Arise : in vendita a 44,99 euro, con uno sconto del 25%;

: in vendita a 44,99 euro, con uno sconto del 25%; Tales of Vesperia: Definitive Edition : in vendita a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: in vendita a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%; Prey : in vendita a 7,99 euro, con uno sconto del 75%;

: in vendita a 7,99 euro, con uno sconto del 75%; Loop Hero : in vendita a 8,99 euro, con uno sconto del 40%;

: in vendita a 8,99 euro, con uno sconto del 40%; Disco Elysium: The Final Cut: in vendita a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Ricordiamo che gli sconti autunnali resteranno attivi solamente sino al prossimo, alle ore 19:00. Gli utenti attivi sulla piattaforma possono inoltre votare i migliori giochi del 2021 su Steam