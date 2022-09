Giochi PC in sconto, da Days Gone a God of War: i saldi PlayStation Studios su Steam

Mentre su console i giocatori PS4 e PS5 possono approfittare di una serie di interessanti sconti attivi su PlayStation Store, alcune occasioni di risparmio fanno la propria comparsa anche su Steam.

Nell'ambito dell'iniziativa Offerta dell'Editore, il team dei PlayStation Studios propone infatti a prezzo ridotto le versioni PC di diverse produzioni di casa Sony. Mentre i lupi di God of War: Ragnarok si apprestano a riportare Kratos e Atreus in azione, gli utenti PC possono ad esempio acquistare a prezzo ridotto il God of War del 2018. Spazio anche ad altri AAA, da Horizon: Zero Dawn a Days Gone.



Di seguito, vi riportiamo i dettagli relativi alle offerte PlayStation Studios disponibili:

God of War : al prezzo di 39,99 euro, con uno sconto del 20%;

: al prezzo di 39,99 euro, con uno sconto del 20%; Horizon: Zero Dawn - Complete Edition : al prezzo di 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

: al prezzo di 19,99 euro, con uno sconto del 60%; Days Gone : al prezzo di 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

: al prezzo di 19,99 euro, con uno sconto del 60%; Predator: Hunting Grounds : al prezzo di 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

: al prezzo di 9,99 euro, con uno sconto del 75%; Helldivers: Dive Harder Edition: al prezzo di 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Le offerte includono inoltre molteplici pacchetti DLC legati a Predator: Hunting Grounds e ad Helldivers. Restano invece esclusi dall'iniziativa altri grandi titoli PlayStation Studios, incluso Marvel's Spider-Man. Le promozioni dedicate alle versioni PC dei giochi editi da Sony resteranno attive ancora per pochi giorni, con scadenza in programma per giovedì 22 settembre 2022.