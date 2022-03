Giochi PC in sconto per la Festa della Donna: Steam celebra l'8 marzo con i saldi

Giunto anche quest'anno l'8 marzo, l'industria videoludica celebra la Festa della Donna con una serie di iniziative dedicate. Tra queste ultime, anche una speciale selezione di sconti su Steam.

Lo store di casa Valve propone infatti nuovi saldi per titoli sviluppati da software house a guida femminile. La gradita iniziativa accende i riflettori su piccole gemme del mondo Indie, da Road 96 a Luna: The Shadow Dust, ma anche su produzioni note al grande pubblico, come il recente Call of the Sea, del quale vi ha parlato il nostro Marco Mottura nella sua recensione di Call of the Sea.



Di seguito, vi segnaliamo, a titolo di esempio, alcuni degli sconti al momento attivi su Steam per la Festa della Donna:

Call of the Sea : proposto a 11,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 11,99 euro, con uno sconto del 40%; Shady Part of Me : proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 60%; Luna: The Shadow Dust : proposto a 13,99 euro, con uno sconto del 30%;

: proposto a 13,99 euro, con uno sconto del 30%; The Darkside Detective: A Fumble in the Dark : proposto a 8,04 euro, con uno sconto del 30%;

: proposto a 8,04 euro, con uno sconto del 30%; Gods Will Be Watching : proposto a 2,24 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 2,24 euro, con uno sconto del 75%; When the Past was Around : proposto a 4,94 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 4,94 euro, con uno sconto del 25%; Road 96 : proposto a 13,97 euro, con uno sconto del 30%;

: proposto a 13,97 euro, con uno sconto del 30%; Moon Hunters : proposto a 1,24 euro, con uno sconto del 90%;

: proposto a 1,24 euro, con uno sconto del 90%; Greedfall : proposto a 13,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 13,99 euro, con uno sconto del 60%; She and the Light Bearer: proposto a 3,27 euro, con uno sconto del 60%;

Attiva da quest'oggi, lunedì 7 marzo, la speciale iniziativa di Steam dedicata alla Festa delle Donne resterà attiva sino al prossimo venerdì 11 marzo 2022.