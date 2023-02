Giochi PC in sconto con il Festival del Mistero: tantissimi saldi su Steam!

In attesa del Festival del Rompicapo di Steam, i videogiocatori attivi su PC non possono perdersi il Festival del Mistero di Steam, che vede ottime produzioni videoludiche in grande sconto.

Protagonisti dell'iniziativa promozionale, come facilmente intuibile, sono thriller e detective story dalle molteplici declinazioni. Citiamo ad esempio Pentiment, GDR di Obsidian accolto con entusiasmo da pubblico e critica (qui la recensione di Pentiment), o l'ottimo Return of the Obra Dinn, senza dimenticare What Remains of Edith Finch o The Case of the Golden Idol, ottimo Indie passato purtroppo un po' in sordina.



Di seguito, segnaliamo alcune delle offerte più interessanti al momento disponibili su Steam:

Giochi PC in sconto

Pentiment : scontato del 25%, a 14,99 euro;

: scontato del 25%, a 14,99 euro; What Remains of Edith Finch : scontato del 50%, a 8,39 euro;

: scontato del 50%, a 8,39 euro; Return of the Obra Dinn : scontato del 75%, a 4,74 euro;

: scontato del 75%, a 4,74 euro; Syberia: The World Before : scontato del 60%, a 15,99 euro;

: scontato del 60%, a 15,99 euro; Heavy Rain : scontato del 50%, a 9,95 euro;

: scontato del 50%, a 9,95 euro; The Case of the Golden Idol : scontato del 20%, a 14,39 euro;

: scontato del 20%, a 14,39 euro; Norco : scontato del 45%, a 8,24 euro;

: scontato del 45%, a 8,24 euro; AI: The Somnium Files : scontato dell'80%, a 7,99 euro;

: scontato dell'80%, a 7,99 euro; The Past Within : scontato del 33%, a 4,01 euro;

: scontato del 33%, a 4,01 euro; Impostor Factory : scontato del 42%, a 5,65 euro;

: scontato del 42%, a 5,65 euro; Twelve Minutes: scontato del 40%, a 13,79 euro;

Il Festival del Mistero resterà attivo su Steam sino alle ore 19:00 del prossimo 27 febbraio 2023.