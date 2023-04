Giochi PC in sconto, al via il Festival dei Rompicapo di Steam: le offerte migliori

I videogiocatori PC possono approfittare degli sconti Steam a tema Xbox Game Studios, ma non solo: è ora attivo anche il Festival dei rompicapo di Steam, con promozioni riservate a moltissimi videogiochi caratterizzati da elementi puzzle.

Da Tetris Effect a The Talos Principle, passando per The Witness, Myst e Syberia: The World Before, l'offerta è davvero molto interessante e variegata. Di seguito, trovate un elenco delle promozioni più interessanti ora disponibili nell'ambito del Festival dei rompicapo di Steam:

Tetris Effect: Connected : proposto a 16,99 euro, scontato del 50%;

: proposto a 16,99 euro, scontato del 50%; Myst : proposto a 16,24 euro, scontato del 35%;

: proposto a 16,24 euro, scontato del 35%; The Talos Principle : proposto a 4,34 euro, scontato dell'85%;

: proposto a 4,34 euro, scontato dell'85%; Syberia: The World Before : proposto a 15,99 euro, scontato del 60%;

: proposto a 15,99 euro, scontato del 60%; The Witness : proposto a 7,39 euro, scontato dell'80%;

: proposto a 7,39 euro, scontato dell'80%; Portal 2 : proposto a 0,97 euro, scontato del 90%;

: proposto a 0,97 euro, scontato del 90%; Escape Simulator : proposto a 11,24 euro, scontato del 25%;

: proposto a 11,24 euro, scontato del 25%; We Were Here Forever : proposto a 13,49 euro, scontato del 25%;

: proposto a 13,49 euro, scontato del 25%; Baba is You : proposto a 8,74 euro, scontato del 30%;

: proposto a 8,74 euro, scontato del 30%; Lost in Play : proposto a 11,99 euro, scontato del 40%;

: proposto a 11,99 euro, scontato del 40%; LEGO Builder's Journey : proposto a 5,77 euro, scontato del 66%;

: proposto a 5,77 euro, scontato del 66%; Strange Horticulture : proposto a 8,87 euro, scontato del 40%;

: proposto a 8,87 euro, scontato del 40%; Puyo Puyo Tetris 2 : proposto a 7,49 euro, scontato del 75%;

: proposto a 7,49 euro, scontato del 75%; Pikuniku: proposto a 3,19 euro, scontato del 75%;

L'iniziativa promozionale resterà attiva per pochi giorni, con scadenza in programma per le ore 19:00 di lunedì 1 maggio.